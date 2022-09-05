Apple Watch Pro будут продавать за 1000 долларов

Сообщается, что впервые модель Apple Watch Pro будет анонсирована 7 сентября и будет поставляться с большим количеством обновлений, чем обычные Apple Watch Series 8 и недорогая модель SE. К сожалению, это будет недешево для потребителей, и некоторые из них могут быть не в восторге от покупки из-за других факторов. Название «Pro» означает, что значительные физические изменения станут основным преимуществом Apple Watch Pro, поскольку, по слухам, они не поставляются с новыми датчиками и будут использовать тот же процессор, что и Apple Watch Series 7. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что изменения в размерах не понравятся всем, и он также упоминает, что цена может варьироваться от 900 до 1000 долларов, вероятно, в зависимости от того, какую версию вы покупаете.

Удивительно, но Гурман не заявил, что потребители будут отказываться от покупки Apple Watch Pro из-за их высокой цены, и считает, что их увеличенные физические размеры будут играть большую роль в этом решении. Говорят, что дизайн часов включает в себя плоские края, а также 1,99-дюймовый дисплей, что составляет примерно 47 мм. По слухам, Apple Watch Pro отличает прочный корпус, который, как говорят, прочнее алюминия, а дисплей, по слухам, устойчив к ударам. Однако эта высокая цена может также означать, что поставки не превысят миллион единиц. Тем не менее, прибыль, которую Apple, как ожидается, получит, вероятно, компенсирует количество единиц, проданных в течение оставшейся части 2022 года.
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