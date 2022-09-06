Apple Watch Pro появились на официальных рендерах

Как и ожидалось, утечки Apple становятся все более детальными, поскольку мы приближаемся к мероприятию iPhone 14 «Far Out», которое состоится в среду. Сегодня мы еще ближе познакомились с Apple Watch Pro благодаря рендерам от 91mobiles. Обычно мы относимся к большинству утечек из неизвестных «промышленных источников» со здоровой дозой недоверия, но, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, рендеры «действительно таковы». И по большей части, это все, что мы ожидали. Как предполагалось в более ранних отчетах Гурмана, есть больший экран, а также незначительная эволюция дизайна Apple Watch Series 7. Да, любителям плоских экранов вновь придётся ждать ещё год — ничего с текущим экраном не изменилось. Присмотритесь, и вы заметите дополнительную кнопку на противоположной стороне (упрочненной) цифровой короны и кнопку многозадачности.

И 91mobile, и Гурман предполагают, что его можно запрограммировать, что позволит вам запускать определенное приложение или тренировку, не прибегая к сенсорному экрану. Утечки кейсов от Sonny Dickson и DuanRui (через The Verge и Weibo) также указывают на увеличенный экран и дополнительную кнопку. Apple Watch Pro, скорее всего, будут нацелены на фанатов экстремальных видов спорта — людей, которые не прочь потратить около 1000 долларов на высококачественные умные часы Garmin. Хотя это может показаться экстравагантным, не забывайте, что всегда были модели Apple Watch высокого класса, не предназначенные для обычных пользователей. Текущая коллекция Hermes Series 7 стоит до умопомрачительных 1759 долларов. Так что в этом контексте, может быть, Apple Watch Pro за 1000 долларов не кажутся такими уж дорогими.