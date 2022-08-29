Apple Watch Pro покажут уже через неделю

Apple планирует провести своё фирменное мероприятие 7 сентября, чтобы объявить о своих будущих моделях iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Хотя осталось всего несколько дней, мы слышим более подробную информацию о том, что мы можем ожидать от iPhone 14 и Apple Watch Series 8. В новом отчете говорится, что грядущие Apple Watch Pro будут иметь дизайн с плоскими краями и будут объявлены на мероприятии вместе с iPhone 14. Первоначально Bloomberg сообщила, что Apple планирует выпустить более продвинутую версию новых Apple Watch Series 8. Apple Watch Pro будут иметь дизайн с плоскими краями, подчеркивающий повышенную надежность данной модели. Кроме того, он также будет иметь больший дисплей, заключенный в более крупный форм-фактор.

В отчете упоминаются надежные источники из Китая, предполагающие, что Apple Watch Pro будут поставляться с плоским дисплеем. Ожидается, что вариант «Pro» не будет иметь вариантов нескольких размеров, в отличие от стандартных вариантов часов. Размер в 47 мм связан с общим форм-фактором, а не с дисплеем. Известный аналитик Росс Янг предполагает, что размер дисплея Apple Watch Pro, возможно, составит 1,99 дюйма. Помимо этого, сообщается, что Apple планирует анонсировать прочные Apple Watch с особым вниманием, сравнивая это с культовым моментом «Еще одна вещь». Apple Watch Pro будут продаваться как более дорогой вариант носимых устройств. Но поскольку последнее слово остается за Apple, обязательно отнеситесь к новости с долей скептицизма. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появится дополнительная информация.
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