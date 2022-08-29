Apple Watch Pro покажут уже через неделю

В отчете упоминаются надежные источники из Китая, предполагающие, что Apple Watch Pro будут поставляться с плоским дисплеем. Ожидается, что вариант «Pro» не будет иметь вариантов нескольких размеров, в отличие от стандартных вариантов часов. Размер в 47 мм связан с общим форм-фактором, а не с дисплеем. Известный аналитик Росс Янг предполагает, что размер дисплея Apple Watch Pro, возможно, составит 1,99 дюйма. Помимо этого, сообщается, что Apple планирует анонсировать прочные Apple Watch с особым вниманием, сравнивая это с культовым моментом «Еще одна вещь». Apple Watch Pro будут продаваться как более дорогой вариант носимых устройств. Но поскольку последнее слово остается за Apple, обязательно отнеситесь к новости с долей скептицизма. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появится дополнительная информация.