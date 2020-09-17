Apple Watch SE официально представлен

Компания Apple официально представила Apple Watch SE, модель, которая будет находиться между новыми Apple Watch Series 6 и более старыми Apple Watch Series 3.

По заявлению компании Apple, новые Apple Watch SE объединяют все основные функции Apple Watch в современном дизайне, который нравится покупателям - и все это по более доступной цене. Apple Watch SE имеет большинство тех же датчиков, но немного менее мощный процессор, и в нем отсутствует возможность измерять уровень кислорода в крови и снимать показания ЭКГ.

За производительность часов отвечает старый процессор S5, как в прошлогодних Apple Watch Series 5. Что касается дизайна, Apple Watch SE имеют дисплей Retina с более тонкими рамками и изогнутыми углами. Компания заявляет, что дисплей на 30% больше, чем у Apple Watch Series 3. Новинка получила размеры 44 мм и 40 мм, и они будут совместимы со всеми ремешками и браслетами Apple.

Компания Apple также представила новую функцию под названием Family Setup, которая позволит членам семьи, у которых нет iPhone, по-прежнему использовать Apple Watch. Для родителей это может быть бесценным инструментом, поскольку вы можете настроить уведомления о местоположении, чтобы держать вас в курсе о местонахождении вашего ребенка. Дети также будут иметь доступ к Emergency SOS.
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