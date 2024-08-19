Apple Watch SE продаются хуже Apple Watch Ultra

Согласно свежему отчёту, опубликованному компанией Consumer Intelligence Research Partners, умные часы Apple Watch Ultra оказались более популярными, чем доступная версия часов Apple Watch SE, что неудивительно, учитывая наличие у Ultra более продвинутых функций и более свежего дизайна. Так что даже несмотря на то, что Apple Watch SE значительно дешевле флагманской модели, пользователи всё равно предпочитают версию Ultra в большинстве сценариев. При этом базовые умные часы Apple Watch Series 9 привлеки больше всего внимания на рынке и занял первое место по продажам с 43 процентами от общего объёма продаж компании на территории США. Модель Apple Watch Series 8 завоевала 19 процентов от общего объёма продаж, хотя это предшественник текущего поколения с более простым набором функций.

И да, на текущий момент на Series 9 и Series 8 приходится почти две трети от всех продаж умных часов Apple в этом регионе. Apple Watch Ultra занимают 9 процентов от общего объёма продаж умных часов в США, а Ultra 2 — 11 процентов, тогда как на SE-версию пришлось всего 12 процентов. Очевидно, что продажи Apple Watch SE значительно ниже, что может быть связано с урезанным набором функций. Всё же если пользователь уже решился на покупку умных часов флагманского уровня, то разница в 100 долларов не будет для него настолько критической, особенно если нужны функции для спорта. Интересно, будет ли компания Apple что-то менять в данном направлении или продолжит работать без изменений в линейке.
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