Умные часы Apple Watch Series 1 больше не поддерживаются — производитель сообщил, что новая версия операционной системы на пером поколении продукта не выйдет. Это довольно странная новость, ведь смартфоны 2013 года компания свежей версией операционной системы поддержала, а вот часы, которые вышли три года назад, уже оказались за бортом. При том, что это одни из самых популярных часов на рынке — они очень дешевые в сравнении со вторым или третьим поколением, они дают вам все необходимые возможности, выглядят стильно и дорого. Теперь вот их перестали поддерживать, так что новая ОС уже не прилетит, но продукт остается шикарным решением и без этого. Они же не перестанут показывать время или уведомления, просто новых фишек не получите. Это не такая уж и проблема на самом деле.