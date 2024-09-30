Apple Watch Series 10 могут получить оксиметр в обозримом будущем

Теперь, когда основатель Masimo больше не занимает ключевую позицию, Марк Гурман из Bloomberg заявил, что текущие события представляют собой уникальную возможность для обеих сторон. Поскольку измерение уровня кислорода в крови является важной функцией для пользователей Apple Watch, Apple стоит рассмотреть варианты сотрудничества. Гурман считает, что Apple должна была заключить соглашение ещё несколько месяцев назад, чтобы вернуть эту функцию, но также упоминает, что соглашение на миллиард долларов с Masimo означало бы, что последняя будет контролировать условия и могла бы изменить их в будущем, вымогая больше средств у производителя iPhone. Это, безусловно, руководству компании Apple не очень подходит в долгосрочной перспективе.