Apple Watch Series 10 могут получить оксиметр в обозримом будущем

Бывший генеральный директор компании Masimo по имени Джо Киани совсем недавно стал основной причиной запрета продаж Apple Watch с функцией оксиметра в США — всё из-за нарушения патента. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как хедж-фонд инициировал смену руководства, что привело к отстранению Киани с поста генерального директора. И согласно последним данным, этот момент может стать подходящим для того, чтобы юристы Apple и Masimo провели встречу и обсудили условия возврата функции измерения уровня кислорода в крови в совместимые модели умных часов. Компания из Купертино и Masimo могли бы достичь соглашения раньше, так как Киани был открыт для этой идеи, однако, переговоры, похоже, так и не завершились.

Теперь, когда основатель Masimo больше не занимает ключевую позицию, Марк Гурман из Bloomberg заявил, что текущие события представляют собой уникальную возможность для обеих сторон. Поскольку измерение уровня кислорода в крови является важной функцией для пользователей Apple Watch, Apple стоит рассмотреть варианты сотрудничества. Гурман считает, что Apple должна была заключить соглашение ещё несколько месяцев назад, чтобы вернуть эту функцию, но также упоминает, что соглашение на миллиард долларов с Masimo означало бы, что последняя будет контролировать условия и могла бы изменить их в будущем, вымогая больше средств у производителя iPhone. Это, безусловно, руководству компании Apple не очень подходит в долгосрочной перспективе.