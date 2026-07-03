Представлены часы Casio A1000SP-7 с сапфировым стеклом

Компания Casio объявила о выпуске часов A1000SP-7, одной из особенностей которых стали корпус и браслет из нержавеющей стали. Браслет также может похвастаться матовой шлифованной и зеркальной полировкой. Размеры корпуса составляют 39,6:38:7,3 мм, а масса - 101 грамм. Новинка также характеризуется циферблатом из латуни с покрытием с эффектом солнечных лучей, сапфировым стеклом с полосатым вакуумным напылением, фирменной трёхсекционной застёжкой с системой быстрого закрытия, светодиодной подсветкой Super Illuminator, секундомером с точностью до 1/100 секунды, ежедневным будильником, автоматическим календарем, заявленной точностью хода ±30 секунд в месяц, батарейкой CR1616 с автономностью до трёх лет и фирменной подарочной упаковкой. Цена и дата начала продаж часов пока не объявлены.

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