Google представила умные часы Pixel Watch 5

Вместе с серией Pixel 11 на мероприятии Made by Google компания представила умные часы Pixel Watch 5. Новые смарт-часы сохранили дизайн предшественника, но получили улучшенные функции отслеживания состояния здоровья и встроенный искусственный интеллект Gemini Intelligence. Как и предыдущая модель, Pixel Watch 5 доступен в размерах 41 и 45 мм, причём для каждого варианта предлагаются версии только с Wi-Fi и с поддержкой LTE. Часы также сохранили круглый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Как и в прошлом году, Pixel Watch 5 оснащён процессором Snapdragon Wear W5 Gen 2, однако используется ускоренная версия, которая, по утверждению Google, работает на 12% быстрее. При этом объём встроенной памяти увеличился с 32 до 64 ГБ.

Pixel Watch 5 также получил немного более ёмкие аккумуляторы. В 41-миллиметровой версии используется батарея на 332 мАч, а в 45-миллиметровой — на 465 мАч. Для сравнения, Pixel Watch 4 оснащались аккумуляторами на 325 и 455 мАч соответственно. Программной основой часов стала Wear OS 7, а Gemini Intelligence встроен непосредственно в систему. При этом новые смарт-часы получили улучшенные функции мониторинга здоровья и, как утверждает Google, обеспечивают наиболее точное отслеживание сна среди всех моделей Pixel Watch. Среди других функций отслеживания здоровья — обнаружение потери пульса, мониторинг уровня SpO2, ЭКГ, измерение температуры кожи, а также модули Bluetooth 6, Wi-Fi 6, NFC и UWB. Звучит неплохо.