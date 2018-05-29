Apple Watch Series 3 в востановленном виде

На территории США начали продавать восстановленные часы Apple Watch Series 3. То есть, их кто-то купил, потом сломал дисплей или что-то в таком духе, но решил не ремонтировать, а отдать их производителю и доплатить за новое устройство. Далее, эти часы разобрали, заменили какие-то детали, поставили новый дисплей и продают как восстановленные. Это очень удобно, так как не всем хочется отдавать по 600 баксов за новые часы, особенно если вы хотите взять их для спорта. Некоторые пользователи вполне согласны купить такой вот вариант девайса, ведь здесь все железо новое, корпус целый и даже гарантия предоставляется. Шикарный вариант для большинства покупателей, которые еще сомневаются нужен ли им такой тип часов вообще. Возьмите за недорого, попробуйте, оцените потенциал, а там уже и видно будет.