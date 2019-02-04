Apple Watch Series 4 вновь спасает жизнь

Функция обнаружения падений Apple Watch Series 4 в очередной раз спасла жизнь пользователя. 67-летний Торалв Остванг был найден сотрудниками службы экстренной помощи без сознания на полу в ванной комнате. Его Apple Watch Series 4 обнаружил его падение и автоматически предупредил персонал скорой помощи.

Это не первый раз, когда Apple Watch Series 4 благодарят за спасение. В октябре 2018 года он спас жизнь шведскому пользователю после того, как он внезапно получил травму спины и упал на пол. Apple Watch Series 4 использует новый акселерометр и гироскоп, чтобы определить, упал ли пользователь. Если пользователь не отвечает в течении 60 секунд, экстренный вызов будет сделан автоматически и сообщение с указанием местонахождения пользователя будет отправлено экстренным контактам пользователя. Функция обнаружения падения включена по умолчанию для пользователей старше 65 лет. Если вы хотите включить его вручную, перейдите в приложение Apple Watch> Emergency SOS> Включить обнаружение падения.

В Apple Watch Series 4 также есть приложение ЭКГ, которое предупреждает пользователей, если у них проблемы с сердцем. Эта функция также спасла жизнь двум пользователям в декабре 2018 года и январе 2019 года.