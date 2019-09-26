Apple Watch Series 5 можно ремонтировать

Специалисты из компании iFixit официально разобрали умные часы Apple Watch Series 5 и рассказали о том, насколько их просто ремонтировать. Оказалось, что на самом деле у часов все не очень плохо с разборкой и можно снять почти все детали без особого труда и шанса что-то сломать. Это большое преимущество, ведь пользователи часто бьют экраны часов или просто хотят поменять потертый корпус, а здесь его вполне можно заменить без особого труда. Конечно, идеальными часы не оказались и все же некоторые сложности есть, особенно с аппаратными элементами управления. Некоторые модули вовсе можно только заменить на новые и они не подлежат ремонту в целом, так что Apple Watch Series 5 получили шесть баллов из десяти возможных. Это отличный результат.