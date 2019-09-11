Apple Watch Series 5 вышли без инноваций

На рынке умных часов уже давно закрепилась монополия за часами Apple, ведь они намного удобнее, чем потенциальные конкуренты. Да и самих конкурентов не очень много, их буквально нет. Теперь вот компания Apple представила новые умные часы под названием Apple Watch Series 5, которые оборудованы дисплеем с функцией Always On. То есть, он будет абсолютно всегда включен, что даст вам возможность не переживать о том, что вы не можете моментально посмотреть время. Также новинка получила компас, что очень полезно в наше время, когда есть карты буквально для любой локации в мире. И, конечно, новые ремешки, чтобы вы могли потратить на них еще больше денег. То есть, ничего кардинально нового нет, только цена выросла и все. Будем брать, да?