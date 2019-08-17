Apple Watch Series 5 выйдут этой осенью

Известный аналитик Apple Ming-Chi Kuo опубликовал сегодня еще одну исследовательскую заметку, посвященную Apple Watch Series 5, которая, по-видимому, выйдет этой осенью. Новинка дебютирует вместе с iPhone 11 на большом осеннем событии Apple, которое может состояться 10 сентября.

Apple Watch Series 5 и его преемники начнут использовать дисплеи от JDI. Панели японской компании будут составлять около 15-20% заказов в 2019 году и до 70-80% в 2021 году. Это связано с постепенным увеличением количества дисплеев, которые LG поставляет Apple для iPhone. Куо говорит, что новые часы Apple Watch добавят новый дизайн керамического корпуса, но неясно, будет ли это только одна модель или новый материал будет применяться ко всем из них. Ожидается, что в следующем году Apple Watch Series 6 примут дисплеи microLED.