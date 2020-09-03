Apple Watch Series 6 не будут выпущены в сентябре

Ранее ходили слухи, что Apple выпустит Apple Watch следующего поколения в сентябре.

Компания Apple не выпустит новую версию Apple Watch в сентябре месяце, связано это с задержками выпуска iPhone 12 на несколько недель из-за продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения. ело обстоит не только с iPhone, но и с другими продуктами компании Apple.

Компания Apple планирует выпустить бюджетный вариант носимых устройств Apple Watch, чтобы лучше конкурировать с другими брендами, таких как Fitbit. Apple Watch Series 6 будет поддерживать такие высококлассные функции, как мониторинг кислорода в крови, улучшенная ЭКГ и многое другое. Помимо iPhone и Apple Watch, Apple также должна была анонсировать HomePod меньшего размера, следующую версию iPad Air и новые наушники-вкладыши.
Комментарии и отзывы Apple Watch Series 6
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