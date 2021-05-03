Apple Watch Series 7 получат новые датчики

Apple Watch — одни из самых популярных умных часов, и компания постепенно добавляет в устройство несколько функций, связанных со здоровьем. Доказано, что некоторые из них спасают жизнь, особенно электрокардиограмма (ЭКГ). Теперь сообщается, что предстоящая версия устройства Apple Watch Series 7, вероятно, получит еще одну важную функцию, связанную со здоровьем — мониторинг уровня сахара в крови. Это будет очень важно для диабетиков. Эта функция пригодится пользователям, которым необходимо измерять уровень сахара в крови перед каждой инъекцией инсулина, поскольку количество сахара, обнаруженного в их крови, определяет дозировку каждой инъекции. В настоящее время проверка уровня сахара в крови немного сложна, и данные часы могут существенно упростить задачу.

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