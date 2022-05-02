Apple Watch Series 8 должны получить датчик температуры тела

Правильный алгоритм для получения точных результатов важен, поскольку умные часы не могут поддерживать аппаратное обеспечение для измерения внутренней температуры и должны полагаться на температуру кожи, которая быстро меняется в зависимости от внешней среды. Следовательно, если алгоритм будет соответствовать требованиям Apple к качеству до того, как начнется массовое производство Watch Series 8, умные часы будут оснащены функцией измерения температуры тела, иначе нам придется дольше ждать Apple Watch, которые могут измерять температуру тела. Аналитик также сказал, что Samsung также сталкивается с аналогичными проблемами со своими Galaxy Watch 5, и умные часы могут не измерять температуру тела из-за ограничений алгоритма. Но это звучит как довольно простой вызов, который вскоре могут побороть.