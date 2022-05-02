Apple Watch Series 8 должны получить датчик температуры тела

Ходили слухи, что Apple Watch Series 8, которые должны появиться в третьем квартале 2022 года, будут иметь функцию измерения температуры тела, но в отчете, опубликованном ранее в этом году, утверждалось, что Apple Watch с датчиком температуры тела появятся не раньше, чем через год. Тем не менее, популярный аналитик Минг-Чи Куо теперь говорит, что Watch Series 8 с измерением температуры тела все еще могут появиться во втором полугодии 2022 года. Куо говорит, что прошлогодние часы Watch Series 7 не имели функции измерения температуры тела, потому что алгоритм измерения не прошел квалификацию перед входом в EVT (технический проверочный тест).

Правильный алгоритм для получения точных результатов важен, поскольку умные часы не могут поддерживать аппаратное обеспечение для измерения внутренней температуры и должны полагаться на температуру кожи, которая быстро меняется в зависимости от внешней среды. Следовательно, если алгоритм будет соответствовать требованиям Apple к качеству до того, как начнется массовое производство Watch Series 8, умные часы будут оснащены функцией измерения температуры тела, иначе нам придется дольше ждать Apple Watch, которые могут измерять температуру тела. Аналитик также сказал, что Samsung также сталкивается с аналогичными проблемами со своими Galaxy Watch 5, и умные часы могут не измерять температуру тела из-за ограничений алгоритма. Но это звучит как довольно простой вызов, который вскоре могут побороть.
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