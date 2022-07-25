Apple Watch Series 8 не получат обещанных обновлений

Ранее сообщалось, что Apple Watch Series 8 будут поставляться с датчиком температуры тела для определения лихорадки, но только в том случае, если грядущие умные часы пройдут внутреннее тестирование компании. К сожалению, обновление этого отчета заключается в том, что в будущих версиях Apple Watch в 2022 году не будет нового оборудования, но, по крайней мере, клиенты увидят несколько физических изменений. Поскольку новых датчиков для Apple Watch Series 8 не ожидается, Марк Гурман из Bloomberg пишет в своем информационном бюллетене Power On, что самые большие изменения, которые мы увидим, будут физическими. По слухам, в конце этого года будет выпущено в общей сложности три версии Apple Watch Series 8, при этом одна модель, которую можно назвать Apple Watch Pro, по слухам, будет самой дорогой из всех.

В отличие от других версий, этот вариант носимой электроники может похвастаться прочным корпусом, что делает его более прочным и, следовательно, пригодным для использования в экстремальных условиях. Поскольку Apple Watch Series 8 не оснащаются новыми датчиками, можно с уверенностью предположить, что мониторинг артериального давления и уровня глюкозы также не будут реализованы. К счастью, будущие итерации будут поставляться с вышеупомянутым оборудованием, но на 2022 год мы должны держать наши ожидания на низком уровне. Еще одна область, от которой не стоит ожидать многого, — это набор микросхем, поскольку Apple Watch Series 8, как сообщается, поставляются с той же системой на кристалле, что и Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 6, хотя этот процессор, вероятно, будет иметь другое название.
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