Apple Watch Series 8 получат датчик температуры тела

В этом году Apple выпустит множество новых продуктов, включая новую серию iPhone 14 и новые модели Apple Watch. Хотя мы уже слышали множество подробностей об iPhone 14, известный аналитик Apple поделился подробностями об Apple Watch Series 8, предполагая, что они будут оснащены датчиком температуры тела.

Это не первый раз, когда мы слышим подробности о датчике контроля температуры тела на Apple Watch. Ранее ходили слухи, что датчик появится в носимых устройствах с запуском Apple Watch Series 7. Однако из-за некоторых трудностей Apple исключила его из уравнения. Компания объяснила причину, по которой Apple не включила датчик в Apple Watch Series 7, как планировалось изначально. Она заявляет, что алгоритмы датчика температуры тела, разработанные Apple, не соответствовали требованиям до того, как устройство прошло технические испытания или EVT. Отныне компании пришлось отказаться от своего плана и зарезервировать технологию на следующий год. Компания заявляет, что датчик температуры тела будет доступен с запуском Apple Watch Series 8, если требуемые алгоритмы будут соответствовать стандарту компании.

Apple Watch должен в значительной степени полагаться на программное обеспечение для измерения меняющейся температуры тела из-за изменений в окружающей среде. Чтобы справиться с этой ситуацией, Apple должна усовершенствовать алгоритмы, чтобы сделать показания температуры тела более точными. Предполагается, что из-за тех же сложностей Samsung изо всех сил пытается внедрить датчик в свои модели Galaxy Watch.