Apple Watch Series 8 получили смешанные отзывы журналистов

Седьмого сентября компания Apple официально представила миру свой совершенно новый смартфон, который на деле не был совершенно новым ни на йоту. Более того, в ходе презентации компания представила миру умные часы нового поколения Apple Watch Series 8, на которые сегодня появились первые обзоры — оказалось, что производитель почти ничего нового не сделал. На самом деле обзоры достаточно скучные и если у вас уже есть умные часы прошлого или позапрошлого поколения, то вам новинка просто не нужна — в ней нет никаких новых технологий, никаких новых функций или возможностей. Это просто слегка улучшенная версия, но не более того, и даже те блогеры, которые длительное время хвалили устройства Apple, сейчас говорят, что Apple Watch Series 8 совершенно скучное устройство.

Да, компания немного увеличила дисплей, но это почти незаметно без прямого сравнения, плюс появились новые циферблаты и ремешки. Собственно, если вы ожидали каких-то более интересных нововведений, то их нет. И причина не в том, что Apple Watch Series 8 изначально скучный гаджет, а в том, что производителю нет смысла делать яркие инновации — часы и так будут продаваться отлично. Умные часы этой компании занимают львиную долю рынка и из года в год бьют рекорды продаж, так что выпускать мощный гаджет никто не будет по целому ряду причин. Гораздо проще выпустить часы с минимальным набором улучшений, которые умеренно расхвалят журналисты, а потом продавать их десятками миллионов долларов.
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