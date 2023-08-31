Apple Watch Series 9 будут изготавливать методом 3D-печати

Специалисты тоже сходятся во мнении, что 3D-печать для iPhone или Apple Watch имеет массу преимуществ. Например, при изготовлении корпуса и других компонентов устройства используется меньше материалов. В настоящее время компания использует металлические плиты и вырезает их по размеру изделия. Затем шасси проходит ряд этапов, после чего его можно считать пригодным для использования. 3D-печать позволит исключить несколько этапов и сэкономить драгоценное время производства. А поскольку при таком способе производства используется меньше материалов, это также позволит снизить затраты. В конечном итоге это может позволить Apple либо увеличить норму прибыли, либо удерживать цену на стабильном уровне в течение нескольких лет, что является отличным стимулом для роста продаж.