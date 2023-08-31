Apple Watch Series 9 будут изготавливать методом 3D-печати

На грядущем мероприятии, которое пройдёт 12 сентября, компания Apple анонсирует линейку смартфонов iPhone 15 и умных часов Watch Series 9, а также ряд обновлений программного обеспечения. Согласно новому отчёту информационного издания Bloomberg, Apple планирует серьёзные изменения в производственном процессе своих умных часов. Аналитик издания утверждает, что в часах Apple Watch Series 9 будет использоваться корпус, изготовленный с применением технологии 3D-печати, что может дать ряд преимуществ по сравнению с нынешним способом производства. Если компания преуспеет в своем начинании, то, возможно, технология 3D-печати появится и в iPhone.

Специалисты тоже сходятся во мнении, что 3D-печать для iPhone или Apple Watch имеет массу преимуществ. Например, при изготовлении корпуса и других компонентов устройства используется меньше материалов. В настоящее время компания использует металлические плиты и вырезает их по размеру изделия. Затем шасси проходит ряд этапов, после чего его можно считать пригодным для использования. 3D-печать позволит исключить несколько этапов и сэкономить драгоценное время производства. А поскольку при таком способе производства используется меньше материалов, это также позволит снизить затраты. В конечном итоге это может позволить Apple либо увеличить норму прибыли, либо удерживать цену на стабильном уровне в течение нескольких лет, что является отличным стимулом для роста продаж.
Новые часы Google Pixel Watch 2 получат новую ОС и большой э…
Второе поколение Pixel Watch выйдет в этом году — инсайдеры сообщают, что новые умные часы будут запущены…
Часы Fire-Boltt Gladiator Plus оценены в $36…
Индийский производитель Fire-Boltt пополнил ассортимент смарт-часов моделью Gladiator Plus, которая обойд…
Часы Honor Watch 4 выпустили в Европе …
Компания Honor выпустила в европейскую продажу умные часы Honor Watch 4, которые отличаются от китайского…
Samsung Galaxy Watch6 Classic Astro Edition оценены в $545…
Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch6 Classic Astro Edition. Новинка д…
Google представила Wear OS 4 с очень важной функцией…
Недавно компания Google выпустила бета-версию своего программного обеспечения Wear OS 4, и Samsung быстро…
Представлен браслет Huawei Watch Fit Special Edition…
Компания Huawei пополнила ассортимент умных браслетов моделью Huawei Watch Fit Special Edition, которая п…
Представлены часы Fire-Boltt Grenade…
Компания Fire-Boltt представила смарт-часы Grenade, которые выделяется своим брутальным дизайном. Цена но…
Xiaomi Smart Band 8 готов к европейскому релизу …
Сетевые источники поделились подробностями европейского релиза фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8, котор…
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не толькоОбзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor