Apple Watch Series 9 получит новое магнитное крепление

На специальном мероприятии Apple, запланированном на первую половину сентября, будут представлены умные часы Apple Watch Series 9 наряду с линейкой смартфонов iPhone 15. И инсайдеры заявляют, что компания может внедрить дополнительные датчики, функции для оценки здоровья пользователя и различные технологии для синхронизации со смартфонам. Кроме того, сегодня появилась информация, что Apple Watch Series 9 будут иметь новый дизайн магнитной браслетной ленты — есть мнение, что компания решила представить новый дизайн ленты, чтобы новые часы хотя бы немного выделялись на фоне предыдущего поколения.

Вероятно, с учётом стагнирующего на протяжении достаточно длительного времени дизайна, компания планирует представить новый дизайн магнитной браслетной ленты, чтобы в том числе продавать и новые ремешки — это огромная статья доходов производителя. Если у владельцев текущих часов есть масса сменных ремешков, то с покупкой новых умных часов они будут вынуждены вновь тратить свои деньги на различного рода аксессуары. И в этом, вероятно, есть определённая логика, потому что производителю нужно повышать продажи — умные часы уже мало кто покупает, ведь они уже есть у всех, кто их хотел купить. Другое дело, что если пользователей будут вынуждать приобретать дополнительные ремешки из-за смены магнитного крепления, то новинку они могут вовсе не купить и просто остаться при своих умных часах, которые тоже выглядят неплохо и от новых почти не отличаются.
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