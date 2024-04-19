Apple Watch Series X получат новое крепление ремешков

Если верить информации западных инсайдеров, умные часы Apple Watch Series X будут уникальным в своём роде продуктом — компания отметит этим релизом 10-летний юбилей с момента запуска своих первых умных часов. С тех пор компания Apple упорно работает, выпуская новые модели с небольшими изменениями буквально каждый год, при этом просто не оставляя конкурентам шансов на завоевание рынка — по данным специалистов, умные часы этой компании захватили 94% рынка. Но теперь изменения в дизайне всё же будут — поставщики секретных данных заявили, что у Apple Watch Series X может появиться новая система ремешков, позволяющая пользователям прикреплять сменные ремешки к часам посредством магнитного крепления. И стоит понимать, что эти изменения будут реализованы не только в целях дизайна, но и для экономии ценного внутреннего пространства.

С текущей системой ремешков небольшая часть рамки с обеих сторон Apple Watch используется для крепления, что отнимает крайне ограниченное пространство внутри корпуса. При использовании магнитных ремешков у Apple Watch Series X будет больше внутреннего пространства для установки более крупной батареи или дополнительных датчиков. Также стоит ожидать более тонких рамок дисплея, так как компания хочет использовать передовую технологию MicroLED. Но пока что это лишь предположение, так как технология очень дорогая и такого рода дисплеи сделают новые часы сопоставимыми по цене со смартфонами бренда Apple. Это будет слишком уж дорого.
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