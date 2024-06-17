Apple Watch Series X получит увеличенный корпус

Если верить информации различного рода инсайдеров, в предстоящих Apple Watch Series X компания Apple планирует реализовать множество различных нововведений, которые будут привлекать внимание потенциальных покупателей. Например, помимо более тонкого корпуса новая модель будет представлена ещё и в варианте с размером 49 мм, что существенно больше текущей 45-мм версии, которая является самой крупной на рынке на текущий момент. Также аналитик ранее сообщал, что следующие Apple Watch Ultra будут оснащены некоторыми механическими частями, которые напечатаны при помощи 3D-принтера, что необходимо производителю для снижения производственных затрат.

Поставщиком этих компонентов является компания BLT — компания в ближайшие годы планирует нарастить производство напечатанных компонентов, чтобы удовлетворить растущий спрос производителей со всего мира. Также существует возможность 3D-печати корпусов для Apple Watch, но пока что это нововведение планируют перенести на более поздний срок, так как сейчас массово переводить заводы на новую технологию крайне тяжело. При этом ничего про дисплей или какие-то характеристик новых умных часов ничего не говорит. Возможно, компания будет использовать дисплей нового поколения с более высоким разрешением, но пока что это только предположения инсайдеров, а не официальная информация от компании Apple. Будем надеяться, что производитель планирует больше нововведений, а не только корпус.
Casio G-Shock GA-110MF-1A оценили в 155 долларов …
Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GA-110MF-1A, которые могут похвастаться цифербла…
Часы Black Shark GT3 оценили в 35 долларов …
Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Black Shark выпустил на глобальный рынок умные часы Black S…
Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch FE - они уж…
Если верить информации из интернета, умные часы Galaxy Watch FE от компании Samsung определённо находятся…
Фитнес-браслет Huawei Band 9 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения фитнес-браслета Huawei Band 9, который еще не был представлен о…
Часы Casio G-Shock MRG-B2100B-1A оценили в 4100 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2100B-1A, которая изготавлива…
Часы Xiaomi Watch 2 оценены в 20 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы Xiaomi Watch 2, которые были представлены в конце …
Представлены часы Casio G-Shock GBA-900CB-7A …
Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделями G-Shock GBA-900CB-7A и GBA-900CB-1A, которые от…
Часы Google Pixel Watch 3 показали на рендерах…
Профильное издание 91mobiles и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали первые качественные изображен…
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor