Apple Watch Series X получит увеличенный корпус

Поставщиком этих компонентов является компания BLT — компания в ближайшие годы планирует нарастить производство напечатанных компонентов, чтобы удовлетворить растущий спрос производителей со всего мира. Также существует возможность 3D-печати корпусов для Apple Watch, но пока что это нововведение планируют перенести на более поздний срок, так как сейчас массово переводить заводы на новую технологию крайне тяжело. При этом ничего про дисплей или какие-то характеристик новых умных часов ничего не говорит. Возможно, компания будет использовать дисплей нового поколения с более высоким разрешением, но пока что это только предположения инсайдеров, а не официальная информация от компании Apple. Будем надеяться, что производитель планирует больше нововведений, а не только корпус.