Apple Watch Series X получит увеличенный корпус

Если верить информации различного рода инсайдеров, в предстоящих Apple Watch Series X компания Apple планирует реализовать множество различных нововведений, которые будут привлекать внимание потенциальных покупателей. Например, помимо более тонкого корпуса новая модель будет представлена ещё и в варианте с размером 49 мм, что существенно больше текущей 45-мм версии, которая является самой крупной на рынке на текущий момент. Также аналитик ранее сообщал, что следующие Apple Watch Ultra будут оснащены некоторыми механическими частями, которые напечатаны при помощи 3D-принтера, что необходимо производителю для снижения производственных затрат.

Поставщиком этих компонентов является компания BLT — компания в ближайшие годы планирует нарастить производство напечатанных компонентов, чтобы удовлетворить растущий спрос производителей со всего мира. Также существует возможность 3D-печати корпусов для Apple Watch, но пока что это нововведение планируют перенести на более поздний срок, так как сейчас массово переводить заводы на новую технологию крайне тяжело. При этом ничего про дисплей или какие-то характеристик новых умных часов ничего не говорит. Возможно, компания будет использовать дисплей нового поколения с более высоким разрешением, но пока что это только предположения инсайдеров, а не официальная информация от компании Apple. Будем надеяться, что производитель планирует больше нововведений, а не только корпус.