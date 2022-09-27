Apple Watch Ultra не пригодны для ремонта

Совсем недавно умные часы Apple Watch Ultra отправились в продажу и уже нашлись пользователи, которые решили это устройство разобрать, чтобы проверить насколько оно пригодно для ремонта. Оказалось, и это было крайне ожидаемо, что данные защищённые часы ремонтируются просто ужасно — производитель решил очень странным образом разместить компоненты внутри корпуса, так что ремонт обойдется пользователю в безумные деньги. Здесь стоит уточнить, что основная проблема Apple Watch Ultra заключается в расположении батареи сразу за экраном — для того, чтобы получить доступ к данному компоненту, придется снимать дисплей, а не тыльную панель. И это на самом деле крайне странно, так как можно было бы просто снять крышку и поменять батарею.

Сейчас для замены аккумулятора пользователю приходится снимать дисплей, а он прикреплен на достаточно плотный клей — он не поддается даже после нагрева. Это проблема, так как при физическом воздействии экран просто трескается — специалисты попробовали снять экран со своих умных часов Apple Watch Ultra, но без повреждения экрана даже со специальным оборудованием это оказалось невозможным. Соответственно, через пару лет, когда вы решите заменить аккумулятор в своих часах, вам придется потратить деньги ещё и на замены дисплея, если процесс будет проходить не по гарантии. И это выльется в копеечку, ведь дисплей в этих часах стоит безумных денег. Лучше Apple Watch Ultra всё же не ремонтировать без лишней необходимости.
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