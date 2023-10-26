Apple Watch Ultra не выйдут в 2024 году из-за проблем с дисплеем

Компания Apple на текущий момент является абсолютным лидером на рынке умных часов, потому что, если верить информации аналитиков, производителю принадлежит примерно 94% от всего сегмента. Но в будущем эта ситуация может измениться, потому что у компании Apple наблюдаются проблемы с производством дисплеев нового поколения. Дело в том, что компания планирует в будущем выпустить новые часы Apple Watch Ultra, которые должны получить передовой дисплей с микросветодиодами. Вот только производство данных дисплеев застопорилось, потому что компании не удаётся создать достаточно высокое качество конечной продукции. Конечно, за производство данных дисплеев отвечает далеко не компания Apple, а её партнёры, но всё же это влияет на релиз умных часов.

Инсайдеры считают, что из-за задержки с дисплеями, которые до сих пор не поступили в производство, компания Apple может отложить анонс новых умных часов до сентября следующего года. То есть если вы надеялись увидеть новые умные часы топового уровня в течение следующих в ближайшие месяцев, то у нас для вас очень плохие новости. Это открывает огромную возможность для многих сторонних производителей, потому что теперь у них будет достаточно пространства, дабы выпустить свои собственные флагманские часы. Стоит также напомнить, что некоторое время назад аналогичная проблема настигла компанию Apple с беспроводной зарядкой, которая из-за низкого уровня качества не выходит на протяжении трёх лет.
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