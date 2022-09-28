Apple Watch Ultra оказались не такими уж прочными

Буквально вчера в сети появились новости о том, что умные часы Apple Watch Ultra, которые компания рекламирует как защищенное решение для спорта и активных прогулок, очень плохо ремонтируются. Это на самом деле весьма очевидное умозаключение, так как нужно понимать, что умные часы в любом из исполнений очень компактные и не имеют достаточного пространства для того, чтобы разместить там много компонентов. Соответственно, никто и не ожидал, что производитель будет выпускать часы, которые можно будет легко отремонтировать, но в ходе испытаний оказалось, что Apple Watch Ultra ещё и плохо защищены от различных повреждений на самом деле. Да, вы всё правильно поняли — устройство, которое рекламируется как защищённое, на самом деле от повреждений защищено крайне плохо.

Оказалось, что у умных часов Apple Watch Ultra имеется защита стекла, которое накрывает матрицу дисплея, но эта защита очень тонкая. Речь идёт о паре миллиметров титана, который опоясывает стекло, но этот металл просто не в состоянии защитить устройство от действительно сильного удара. Более того, нужно понимать, что само стекло имеет достаточно низкую степень прочности — если в процессе восхождения на гору вы не повредите боковые грани гаджета, то одного удара по самому стеклу будет достаточно, чтобы часы отправились в ремонт. Вероятно, именно из-за этого многие пользователи от устройства и откажутся, потому что прочность стекла на самом деле крайне низкая — это удивительно, учитывая предназначение гаджета.