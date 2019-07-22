Apple Watch будет иметь экран MicroLED

В 2020 году Apple Watch получат экран MicroLED. Apple уже несколько лет работает с микролитами. Самым большим преимуществом будет снижение энергопотребления. MicroLED были разработаны в течение многих лет и предлагают ряд преимуществ по сравнению с OLED. Это делает их более эффективными и снижает риск выгорания. В то же время они имеют такие же характеристики, как бесконечный контраст, но с гораздо более высокой максимальной яркостью. LuxVue, компания, которую Apple приобрела с тех пор, заявляла, что яркость в девять раз выше, чем у OLED и LCD.