Apple Watch лишатся модемов от Intel

Современные модели Apple Watch, вероятно, остаются единственными устройствами Apple, которые до сих пор оснащаются модемами От компании Intel. Однако, похоже, этот альянс подходит к концу — компания из Купертино планирует заключить партнёрское соглашение с тайваньским производителем полупроводников MediaTek. Согласно последним отчётам, это партнёрство позволит Apple использовать 5G-модемы MediaTek, обеспечив продвинутую беспроводную связь для своих будущих умных часов без взаимодействия с Intel от слова совсем. При этом стоит понимать, что все текущие модели Apple Watch, включая премиальную версию Apple Watch Ultra, оснащены модемами Intel с поддержкой 4G, что выглядит удивительным на фоне того, что iPhone и iPad уже давно используют 5G-чипы.

Естественно, переход на 5G-модемы может существенно улучшить перспективы компании, так что отказ от продукции Intel становится практически неизбежным. Дело в том, что все текущие модемы Intel ограничены скоростью 4G LTE, тогда как решения MediaTek поддерживают 5G Recap — сервис, разработанный специально для носимой электроники, которым не требуются стандартные скорости 5G. Да и энергоэффективность 5G-модемов MediaTek может обеспечить более длительное время автономной работы будущих Apple Watch, что станет значительным преимуществом для покупателей, которые раньше отказывались от покупки часов из-за их ограниченной автономности. Но для Intel это очень плохие новости, безусловно.