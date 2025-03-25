Apple Watch могут получить камеру и ИИ

Вероятно, пользователи, которые следят за новостями, знают, что компания Apple сталкивается с большими трудностями в разработке искусственного интеллекта, но это не мешает компании продолжать эксперименты в данном направлении, потому что на самом деле у неё нет выбора — отстать в этой области просто нельзя. По данным Bloomberg, в Купертино рассматривают возможность оснащения Apple Watch камерами, что позволит интегрировать в смарт-часы технологии визуального интеллекта для множества передовых функций. Эта функция использует искусственный интеллект для взаимодействия устройства с окружающим миром. Она уже появилась на iPhone 16 с iOS 18.2 и предлагает возможности, схожие с теми, что Google реализовала в Lens.

Ожидается, что камеры получат как стандартная модель Apple Watch, так и версия Ultra. В обычных часах модуль, вероятно, будет встроен в дисплей, тогда как у Ultra сенсор разместят сбоку, рядом с цифровой коронкой и кнопкой питания. По словам инсайдера, часы с камерой могут выйти к 2027 году. Apple Watch с камерой — не единственное носимое устройство, над которым работает компания. Согласно более раннему отчёту поставщиков секретной информации, Apple также тестирует AirPods со встроенными камерами, которые также получат функции визуального интеллекта. Правда, наушники с камерами — довольно сложный проект, который на самом деле могут никогда так и не реализовать. Это тоже стоит учитывать, ведь не все проекты Apple в итоге успешны.