Apple Watch могут получить камеру и ИИ

Ожидается, что камеры получат как стандартная модель Apple Watch, так и версия Ultra. В обычных часах модуль, вероятно, будет встроен в дисплей, тогда как у Ultra сенсор разместят сбоку, рядом с цифровой коронкой и кнопкой питания. По словам инсайдера, часы с камерой могут выйти к 2027 году. Apple Watch с камерой — не единственное носимое устройство, над которым работает компания. Согласно более раннему отчёту поставщиков секретной информации, Apple также тестирует AirPods со встроенными камерами, которые также получат функции визуального интеллекта. Правда, наушники с камерами — довольно сложный проект, который на самом деле могут никогда так и не реализовать. Это тоже стоит учитывать, ведь не все проекты Apple в итоге успешны.