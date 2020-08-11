Apple Watch на MicroLED выйдут в 2021

В последнее время достаточно часто можно услышать о том, что крупные производители электроники переходят на использование дисплеев MicroLED, так как это позволит им получить более качественное изображение и массу других бонусов. Теперь у нас появилась информация о том, что компания Apple готовится к запуску своих умных часов Apple Watch в ближайшем будущем на данной технологии. Конечно, никаких точных сроков нет, но если верить источникам, которые ранее не промахивались в своих предсказаниях, то буквально в следующем году уже можно ожидать анонса часов нового поколения. Это будет не прорыв, но у компании будет заметный козырь в рукаве по сравнению с теми компаниями, кто еще не перешел на новую технологию и только думает над этим вопросом.