Apple Watch на MicroLED выйдут в 2021

В последнее время достаточно часто можно услышать о том, что крупные производители электроники переходят на использование дисплеев MicroLED, так как это позволит им получить более качественное изображение и массу других бонусов. Теперь у нас появилась информация о том, что компания Apple готовится к запуску своих умных часов Apple Watch в ближайшем будущем на данной технологии. Конечно, никаких точных сроков нет, но если верить источникам, которые ранее не промахивались в своих предсказаниях, то буквально в следующем году уже можно ожидать анонса часов нового поколения. Это будет не прорыв, но у компании будет заметный козырь в рукаве по сравнению с теми компаниями, кто еще не перешел на новую технологию и только думает над этим вопросом.

Комментарии и отзывы Apple Watch
Обзоры:
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Новости:
Samsung уже разрабатывает 6G

В последнее время сотовая сеть пятого поколения уже никого не удивляет, так как пользователи просто привы...
В Xiaomi Mi 10 Pro Plus можно будет регулировать частоту GPU

Вчера стало известно о том, что смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит разогнанную платформу Snapdragon 8...
Oppo Reno4 Pro появился в международной продаже

Компания Oppo дала старт продажам глобальной версии смартфона Reno4 Pro, которая оценена в 470 долларов з...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIRЛучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Apple увеличила квартальную прибыль на 1...
Apple увеличила квартальную прибыль на 1На этой неделе компания Apple обнародовала квартальный отчет о доходах. Многие люди бы подумали, что прод...
Samsung Galaxy M01s окажется копией Gala...
Samsung Galaxy M01s окажется копией GalaВ разделе Console на Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не бы...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный ви...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный виПродолжая изучение модельной линейки актуальных видеорегистраторов iBOX в центре внимания сегодня Spectr ...
NVIDIA планирует приобрести британского ...
NVIDIA планирует приобрести британского NVIDIA проявила интерес к британскому чип-дизайнеру ARM. NVIDIA обратилась к SoftBank, материнской компан...
Смартфоны на топовом Qualcomm Snapdragon...
Смартфоны на топовом Qualcomm SnapdragonQualcomm анонсировала улучшенную версию своей текущей мобильной платформы Snapdragon 865, который способн...
Компания AZIO выпустила комплект перифер...
Компания AZIO выпустила комплект периферAZIO KM535 это антимикробная и водонепроницаемая мышь и клавиатура. Комплект AZIO KM535 обработан антимик...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистр...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. ВидеорегистрСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с ...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с Компания ASUS анонсировала 32 дюймовый игровой монитор ROG Swift PG329Q с матрицей Fast IPS. ...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OP...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OPКомпания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CW-01B-OP, которая ориентирована на...
Huawei C5 10 2020 готовится к релизу...
Huawei C5 10 2020 готовится к релизуНа рынке планшетных компьютеров уже достаточно длительное время нет особой конкуренции, так как компания ...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9e...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9eВыбрать чехол для Xiaomi Mi C...
Abkoncore C710S для новых видеокарт...
Abkoncore C710S для новых видеокартНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует вы...
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor