Apple Watch не получат существенных апгрейдов до 2025 года

Если вы следите за ситуацией на рынке потребительской электроники, то понимаете, что на текущий момент в сегменте умных часов Apple Watch занимают лидирующую позицию без шансов для конкурентов. Если верить аналитике крупных американских компаний, производитель удерживает в своих руках буквально 90% рынка умных часов, так что конкурировать с таким гигантом просто невозможно — ни один крупный производитель не сможет захватить такую долю рынка, переубедив покупателей перейти с привычной им экосистемы на что-то другое. И именно по этой причине производитель принял решение слегка притормозить апгрейды в этом сегменте электроники — если часы Apple Watch продаются очень хорошо с минимальными улучшениями от поколения к поколению, то зачем спешить?

Инсайдеры заявили, что изначально производитель планировал выпустить часы Apple Watch с дисплеем на основе технологии MicroLED в 2024 году, но после того, как продажи умных часов именно этого бренда выросли ещё больше, производитель перенёс столь ожидаемый апгрейд на 2025 год. Это связано с тем, что у производителя просто нет необходимости вкладывать ресурсы в апгрейд сейчас — пользователи и так купят часы нового поколения, даже если в них не будет ничего нового. Это, безусловно, проблема, потому что если на рынке нет конкуренции, то он начинает деградировать — мы это уже замечаем на примере умных часов, а теперь ситуация ещё больше усугубится. Будем ждать и надеяться, что производитель изменит своё отношение в будущем.
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