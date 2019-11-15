Apple Watch очень точно меряют пульс

2019-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apple Watch; [84]
В предыдущем поколении умных часов Apple Watch появилась довольно важная функция ЭКГ, которая позволяет отслеживать сердечный ритм в режиме реального времени. В новом поколении часов данный датчик существенно улучшили и предоставили более точное измерение данного параметра. Специалисты взяли данные часы и решили детально проверить, насколько Apple Watch точно изменяют сердцебиение. Оказалось, что данные предельно точные и почти не противоречат специальному оборудованию, которе используют в тех же медицинских учреждениях. Видимо, в компании смогли сделать круто и показали, что обычные умные часы могут следить за вашим здоровьем. Для многих людей это действительно важный момент, ведь сердечный ритм очень важно знать.


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