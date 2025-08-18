Apple Watch получат крупный редизайн в 2026 году

Apple готовит одно из самых масштабных обновлений линейки смарт-часов за последние годы — в следующем году ожидается серьёзный редизайн модели Apple Watch, которая может заметно отличаться от текущих моделей. Уже в сентябре компания представит Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3 вместе с выходом watchOS 26, однако эти модели не принесут кардинальных изменений — их дизайн будет лишь немного доработан. А вот модель Apple Watch Series 12, по слухам, станет настоящим шагом вперёд. Согласно отчёту DigiTimes, Apple планирует значительный редизайн для будущей топовой версии часов. Самая интересная деталь — новая компоновка датчиков, состоящая из восьми сенсоров, которые будут расположены по кольцу на нижней панели устройства, под защитным стеклом.

Такой подход совпадает с ранними утечками прототипов Series 10, где также были видны восемь отметок, образующих круг. Если информация подтвердится, редизайн станет важным шагом в развитии сенсорных технологий Apple Watch. Увеличение числа датчиков вдвое может повысить точность измерений, снизив зависимость от программных алгоритмов. При этом софт, наоборот, сможет ещё больше улучшать результаты, делая часы более точным инструментом для мониторинга здоровья. Кроме того, переработка сенсоров может улучшить энергоэффективность — ключевой фактор для баланса между функциональностью и временем работы без подзарядки. Правда, пока что это лишь слухи, которые ещё предстоит проверить на релизе.