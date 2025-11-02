Часы Casio PRO TREK PRG-340ANS-3JR оценили в 250 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью PRO TREK PRG-340ANS-3, которая предназначена для фанатов активного отдыха. Новинка характеризуется двухслойным ЖК-экраном с двойной матрицей и минеральным стеклом, корпусом с размерами 54,7:51,7:15,1 мм и массой 62 грамма, фирменной технологией зарядки от солнечного света Tough Solar, автономностью до 7 месяцев или до 27 месяцев в энергосберегающем режиме, альтиметром, барометром, термометром и функцией измерением азимута, водонепроницаемостью до 100 метров, работой при температуре до -10 °C, поддержкой мирового времени (48 городов), отображением восхода и заката солнца, секундомером (1/10 секунды), светодиодной подсветкой Super Illuminator, автоподсветкой, автоматическим календарем и точностью хода ±15 секунд в месяц. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 250 долларов.