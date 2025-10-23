Часы Garmin D2 Mach 2 оценили в 1500 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Mach 2, которая предназначена для авиаторов. Новинка характеризуется 1,4-дюймовый экраном AMOLED с сапфировым стеклом, титановым безелем, корпусом из армированного волокном полимера с металлической задней крышкой в версиях диаметром 51 мм и 47 мм, ремешками из титана или итальянской кожи, поддержкой MULTI-GNSS (GPS, GLONASS и Galileo), HSI и картирования полётов, функциями METAR и TAF, совместимостью с приложением Pilot, динамиком и микрофоном, светодиодным фонариком, барометрическим альтиметром, датчиком Pulse Ox для измерения насыщения крови кислородом, прочностью по стандарту MIL-STD-810G, отслеживанием пульса, качества сна, уровня стресса, Body Battery, ЭКГ и гидратации, спортивными режимами, функцией аварийного отключения, временем автономной работы до 26 дней и до 14 дней в зависимости от версии. Часы оценены в 1350 и 1500 долларов за варианты с кожаным или титановым ремешками соответственно.