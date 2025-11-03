Часы Casio G-Shock MRG-B2000KT-3AJR оценили в 6060 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2000KT-3AJR, которая выйдет ограниченным тиражом в 800 штук. Новинка характеризуется безелем из титана с DLC-покрытием и вручную выгравированным рисунком, циферблатом с градуированным напылением, четырьмя изумрудами, металлическим корпусом, сапфировым стеклом, заводной головкой и кнопками плакированной защитой, ремешком Durasoft, титановой застёжкой, габаритами 54,7:49,8:16,9 мм, массой 138 граммов, зарядкой Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multiband 6, адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном, водонепроницаемостью 20 бар, антимагнитной защитой и светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 6060 долларов.

