Xiaomi показала часы Redmi Watch 6

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Watch 5 оснащаются корпусом с рамкой из алюминиевого сплава, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 432:514 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, датчиками для отслеживания показателей здоровья, 150 спортивными режимами, поддержкой GNSS, eSIM и NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 550 мАч, временем автономной работы до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом AOD.