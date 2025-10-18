Xiaomi показала часы Redmi Watch 6

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация умных часов Redmi Watch 6 состоится 23 октября в Китае. Производитель также опубликовал изображения грядущей новинки в трёх расцветках. Также подтверждено наличие 2,07-дюймового AMOLED-экрана с рамками толщиной всего 2 мм, корпуса из алюминиевого сплава, предустановленной ОС HyperOS 3 и автономности до 24 дней.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Watch 5 оснащаются корпусом с рамкой из алюминиевого сплава, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 432:514 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, датчиками для отслеживания показателей здоровья, 150 спортивными режимами, поддержкой GNSS, eSIM и NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 550 мАч, временем автономной работы до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом AOD.