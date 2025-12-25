Представлены часы Lenovo Watch GT Pro

Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 130 долларов. Новинку оснастили 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, защитным стеклом Gorilla Glass и настраиваемыми циферблатами, водонепроницаемостью до 50 метров (5 ATM), отслеживанием сердечного ритма, уровня кислорода в крови и качества сна, уровня стресса, дыхательных упражнений и общим контролем состояния здоровья, 170 спортивными режимами, компасом, поддержкой звонков через Bluetooth, дистанционным управлением камерой, голосовым помощником, поддержкой двухчастотного GPS и временем автономной работы до 27 дней.

