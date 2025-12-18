Huawei лидирует на рынке носимых устройств

Мировой рынок носимых устройств, объединяющий умные часы и более простые фитнес-браслеты, за первые 3 квартала текущего года превысил отметку в 150 миллионов отгруженных устройств. По данным IDC, это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объёма почти 120 миллионов пришлись на умные часы, что соответствует росту на 7,3% в годовом выражении. При этом спрос на простые и доступные фитнес-трекеры вырос заметно сильнее — на 21,3% от года к году, а общий объём поставок составил 32,86 миллиона устройств.

Лидером мирового рынка за эти 9 месяцев стала Huawei. Существенную роль в росте поставок сыграли модели Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro. Кроме того, несмотря на внушительные 28,6 миллиона устройств, отгруженных по всему миру, основная их часть — 20,8 миллиона — была реализована на китайском рынке. В IDC отмечают, что Huawei активно работает над расширением своего присутствия за пределами Китая, но пока что, видимо, домашний рынок всё же приносит больше денег. Второе место заняла Xiaomi, которая оказалась самым быстрорастущим производителем среди пятёрки лидеров. Компания поставила 27,9 миллиона устройств, чему способствовал высокий спрос на доступные модели вроде Xiaomi Smart Band 10 и различных часов под брендом Redmi. Xiaomi традиционно сильна в Китае, но также показала заметные результаты в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. На третьем же месте расположилась компания Apple, которая уже довольно давно не отдаёт «бронзу».