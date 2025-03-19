Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R

Новинка Amazfit Active 2R (Round) получила AMOLED-экран с яркостью до 2000 нит, оснащена модулем GPS и использует магнитную зарядку. На борту набор датчиков, отвечающих за контроль параметров организма, среди которых точный BioTracker 6.0 PPG. Ориентированы на любителей активного образа жизни, обеспечивая отслеживание тренировок и их планировании, помощь в достижении целей, а также помогая контролировать восстановления, отслеживая сон. Совместимы с Android смартфонами и iPhone.

Комплектация

Коробка с привлекательным внешним исполнением. Внутри часы зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает зарядный магнитный кредл и документацию.

Внешний вид

Доступны в нескольких вариантах цветового исполнения силиконового ремешка. Основные отличия касаются исполнения комплектного ремешка. Это спортивный вариант с перфорацией, предотвращающей запотевание и удерживание влаги во время тренировок, а также плотный из кожи.

При этом тут используется распространенный тип крепления ремешков. Пользователь в дальнейшем сможет выбрать как из линейки производителя, так и рассмотреть сторонние варианты.

У часов стильное внешнее исполнение в корпусе из нержавеющей стали. Это классический и выверенный стиль с круглым дисплеем диаметром 44 мм.

Лицевая сторона с закаленным стеклом, устойчивое к появлению царапин, с антибликовым и олеофобным покрытием. Будет доступна также премиальная версия с сапфировым стеклом, кожаным ремешком.

Боковая грань закруглена. На правой стороне, немного выступающие над поверхностью, две механические кнопки управления. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия во время тренировок или при ношении под одеждой.

Внутренняя сторона Amazfit Active 2R из стали. В центре выступ в котором сгруппирован набор датчиков. Пара медных контактов, используемых для соединения с комплектным магнитным кредлом. Подключить его можно к любому USB-C кабелю. Встроенный динамик и микрофон.

Оснащение

Изображение выводится на 1.32 дюймовый дисплей. Это матрица AMOLED с разрешением 466х466 пикселей. Высокая плотность пикселей дает четкое отображение мелких элементов и шрифтов. Часы сохраняют читаемость при эксплуатации на улице под прямыми солнечными лучами. Пиковая яркость у них достигает 2000 нит.

Поддерживается режим Always-on-Display с выбором циферблатов и стиля, который будет выводиться в режиме сна. Также для экономии энергии его можно отключить. Есть сенсор освещения для автоматической коррекции яркости дисплея.

Это умные часы и важной составляющей их является контроль параметров организма. Установлен современный датчик BioTracker PPG 6.0. Определяют уровень насыщения крови кислородом и сердечный ритм. Умеют контролировать изменение высоты с помощью барометрического альтиметра, а также оснащены геомагнитным датчиком для навигации.

Отдельно отметим, встроенный GPS для повышения точности отслеживания тренировок и пройденных маршрутов, не требуя постоянного соединения со смартфоном. Пять систем спутникового позиционирования, холодный старт быстрый, точность позиционирования высокая. При этом с телефоном данные обменивает по Bluetooth 5.2.

Встроенный аккумулятор в зависимости от активности использования датчиков, яркости экрана и использования AoD дает в среднем 8-10 дней автономной работы.

Софт и интерфейс

Первоначальная настройка Amazfit Active 2R, сбор данных и их анализ проводится через фирменное приложение Zepp App, бесплатное и без подписок. Добавление простым сканированием QR-кода, выводимого на экран. При первом соединении была проведена актуализация версии прошивки.

В главном окне отображаются круги активности с оценкой общего состояния организма PAI, оценке сна и объему выполненной активности. Набор карточек при этом можно изменить, убрав неактуальные для себя и сменив очередность на актуальные.

Нажав на плитку выводится подробная информация с аналитикой за день, неделю или месяц. По основным есть общие рекомендации.

Доступно 160 различных спортивных режимов. Силовые тренировки, бег, йога, Hyrox Race, горнолыжные и множество других. При этом наличие защиты от воды позволит погружаться на глубину до 50 метров. 25 силовых типов упражнений могут определять автоматически, отслеживание количество повторов и движения. Есть возможность связать с шагомером, велокомпьютером и пульсометром. Также есть Zepp coach - настраивает собственный план тренировок под потребности на базе ИИ.

Функции для женщин с прогнозированием цикла и анализом изменений. Встроенное отслеживание и прогнозирование менструального цикла. Эксклюзивное мини-приложение Wild.AI для женщин, которое поможет улучшить тренировки и восстановление, сотсавит планы тренировок и рекомендации по питанию, которые адаптируются к гормонам и циклам. Анализ фаз сна, дыхания и выявление возможных проблем.

Настройки часов включает детальный набор опций. Выбор приложений, которые будут присылать уведомления. Время активности экрана и его яркость. Активность автоматического мониторинга параметров здоровья.

Доступна библиотека с циферблатами. Выбор очень большой, разный стиль и разный набор выводимой на экран информации.

Благодаря Zepp Flow с часов можно ответить на входящий вызов, используя режим громкой связи. Ответить на входящие сообщения выбрав готовый ответ или используя клавиатуру. Zepp flow - это технология на базе ИИ, в данный момент ограничена для эксплуатации на российских аккаунтах. Доступно управление мультимедийным воспроизведением на смартфоне. На iPhone можно использовать для дистанционного спуска затвора на камере.

Итоги

Собираемые данные можно синхронизировать с популярными сервисами Google Fit, Starve, adidas Running и Apple Healt.Amazfit Active 2R – стильные умные часы с расширенными возможностями по отслеживанию активности, тренировок и параметров организма, выполненные в корпусе из стали с защитой 5ATM. Контрастный и яркий AMOLED-дисплей, длительное время автономной работы, бесплатные карты с встроенным GPS, 160 спортивных режимов, приложение без подписок, ответы на сообщения с преобразованием текста в речь, простая замена ремешков, магнитная зарядка. Из особенностей отметим отсутствие в комплекте USB-C кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".