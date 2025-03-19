Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R

Новинка Amazfit Active 2R (Round) получила AMOLED-экран с яркостью до 2000 нит, оснащена модулем GPS и использует магнитную зарядку. На борту набор датчиков, отвечающих за контроль параметров организма, среди которых точный BioTracker 6.0 PPG. Ориентированы на любителей активного образа жизни, обеспечивая отслеживание тренировок и их планировании, помощь в достижении целей, а также помогая контролировать восстановления, отслеживая сон. Совместимы с Android смартфонами и iPhone.

Комплектация

Коробка с привлекательным внешним исполнением. Внутри часы зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает зарядный магнитный кредл и документацию.

Amazfit Active 2R

Внешний вид

Доступны в нескольких вариантах цветового исполнения силиконового ремешка. Основные отличия касаются исполнения комплектного ремешка. Это спортивный вариант с перфорацией, предотвращающей запотевание и удерживание влаги во время тренировок, а также плотный из кожи.

Amazfit Active 2R

При этом тут используется распространенный тип крепления ремешков. Пользователь в дальнейшем сможет выбрать как из линейки производителя, так и рассмотреть сторонние варианты.

Amazfit Active 2R

У часов стильное внешнее исполнение в корпусе из нержавеющей стали. Это классический и выверенный стиль с круглым дисплеем диаметром 44 мм.

Amazfit Active 2R

Лицевая сторона с закаленным стеклом, устойчивое к появлению царапин, с антибликовым и олеофобным покрытием. Будет доступна также премиальная версия с сапфировым стеклом, кожаным ремешком.

Amazfit Active 2R

Боковая грань закруглена. На правой стороне, немного выступающие над поверхностью, две механические кнопки управления. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия во время тренировок или при ношении под одеждой.

Amazfit Active 2R

Внутренняя сторона Amazfit Active 2R из стали. В центре выступ в котором сгруппирован набор датчиков. Пара медных контактов, используемых для соединения с комплектным магнитным кредлом. Подключить его можно к любому USB-C кабелю. Встроенный динамик и микрофон.

Amazfit Active 2R

Оснащение

Изображение выводится на 1.32 дюймовый дисплей. Это матрица AMOLED с разрешением 466х466 пикселей. Высокая плотность пикселей дает четкое отображение мелких элементов и шрифтов. Часы сохраняют читаемость при эксплуатации на улице под прямыми солнечными лучами. Пиковая яркость у них достигает 2000 нит.

Amazfit Active 2R

Поддерживается режим Always-on-Display с выбором циферблатов и стиля, который будет выводиться в режиме сна. Также для экономии энергии его можно отключить. Есть сенсор освещения для автоматической коррекции яркости дисплея.

Amazfit Active 2R

Это умные часы и важной составляющей их является контроль параметров организма. Установлен современный датчик BioTracker PPG 6.0. Определяют уровень насыщения крови кислородом и сердечный ритм. Умеют контролировать изменение высоты с помощью барометрического альтиметра, а также оснащены геомагнитным датчиком для навигации.

Amazfit Active 2R

Отдельно отметим, встроенный GPS для повышения точности отслеживания тренировок и пройденных маршрутов, не требуя постоянного соединения со смартфоном. Пять систем спутникового позиционирования, холодный старт быстрый, точность позиционирования высокая. При этом с телефоном данные обменивает по Bluetooth 5.2.

Amazfit Active 2R

Встроенный аккумулятор в зависимости от активности использования датчиков, яркости экрана и использования AoD дает в среднем 8-10 дней автономной работы.

Amazfit Active 2R

Софт и интерфейс

Первоначальная настройка Amazfit Active 2R, сбор данных и их анализ проводится через фирменное приложение Zepp App, бесплатное и без подписок. Добавление простым сканированием QR-кода, выводимого на экран. При первом соединении была проведена актуализация версии прошивки.

Amazfit Active 2R

В главном окне отображаются круги активности с оценкой общего состояния организма PAI, оценке сна и объему выполненной активности. Набор карточек при этом можно изменить, убрав неактуальные для себя и сменив очередность на актуальные.

Amazfit Active 2R

Нажав на плитку выводится подробная информация с аналитикой за день, неделю или месяц. По основным есть общие рекомендации.

Amazfit Active 2R

Доступно 160 различных спортивных режимов. Силовые тренировки, бег, йога, Hyrox Race, горнолыжные и множество других. При этом наличие защиты от воды позволит погружаться на глубину до 50 метров. 25 силовых типов упражнений могут определять автоматически, отслеживание количество повторов и движения. Есть возможность связать с шагомером, велокомпьютером и пульсометром. Также есть Zepp coach - настраивает собственный план тренировок под потребности на базе ИИ.

Amazfit Active 2R

Функции для женщин с прогнозированием цикла и анализом изменений. Встроенное отслеживание и прогнозирование менструального цикла. Эксклюзивное мини-приложение Wild.AI для женщин, которое поможет улучшить тренировки и восстановление, сотсавит планы тренировок и рекомендации по питанию, которые адаптируются к гормонам и циклам. Анализ фаз сна, дыхания и выявление возможных проблем.

Amazfit Active 2R

Настройки часов включает детальный набор опций. Выбор приложений, которые будут присылать уведомления. Время активности экрана и его яркость. Активность автоматического мониторинга параметров здоровья.

Amazfit Active 2R

Доступна библиотека с циферблатами. Выбор очень большой, разный стиль и разный набор выводимой на экран информации.

Amazfit Active 2R

Благодаря Zepp Flow с часов можно ответить на входящий вызов, используя режим громкой связи. Ответить на входящие сообщения выбрав готовый ответ или используя клавиатуру. Zepp flow - это технология на базе ИИ, в данный момент ограничена для эксплуатации на российских аккаунтах. Доступно управление мультимедийным воспроизведением на смартфоне. На iPhone можно использовать для дистанционного спуска затвора на камере.

Amazfit Active 2R

Собираемые данные можно синхронизировать с популярными сервисами Google Fit, Starve, adidas Running и Apple Healt.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit Active 2R – стильные умные часы с расширенными возможностями по отслеживанию активности, тренировок и параметров организма, выполненные в корпусе из стали с защитой 5ATM. Контрастный и яркий AMOLED-дисплей, длительное время автономной работы, бесплатные карты с встроенным GPS, 160 спортивных режимов, приложение без подписок, ответы на сообщения с преобразованием текста в речь, простая замена ремешков, магнитная зарядка. Из особенностей отметим отсутствие в комплекте USB-C кабеля.
Amazfit Active 2R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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