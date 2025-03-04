Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro

Изучаемые сегодня часы DT ULTRA 3 Pro, повторяют внешний вид Apple Watch Pro. Это касается как формы корпуса и ремешка, а также основном оформлении интерфейса. Работать могут с iOS и Android устройствами, оснащены набором датчиков контроля параметров активности и здоровья. Представлены в двух цветовых вариантах корпуса и тремя видами ремешков. Стоят дешевле, чем ремешок для Apple.

Комплектация

Коробка вытянутой формы с информацией по характеристикам и изображение часов. Комплект включает ремешок, зарядный кредл, руководство пользователей.

Внешний вид

Корпус из металла с защитой от воды. Собран плотно. Расположение элементов и общий внешний вид повторяет часы с которых она была скопирована.

Лицевая сторона ровная. Активная часть дисплея занимает большую часть площади, неактивные рамки узкие.

На правой стороне выступ с механической кнопкой и габаритным безелем, выполняющим также функцию кнопку. Поддерживается сенсорное взаимодействие с интерфейсом.

С противоположной стороны еще одна кнопка, решетка динамика и микрофон. Через часы можно разговаривать по громкой связи.

Внутренняя часть из пластика с гладки покрытием. В центре заметный выступ с набором датчиков здоровья, а также четырьмя металлическими контактами. Зарядка только проводная.

Способ крепления также позаимствован. Ставятся ремешки сдвигом в сторону и дополнительной фиксацией замком.

Оснащение

Комплектный из гипоаллергенного силикона. Волнистый, фиксируется при помощи двух металлических пряжек. Подойдут под разный обхват запястья.Установлен 2,04 дюймовый дисплей. В DT ULTRA 3 Pro используется AMOLED с высокой контрастностью и энергоэффективностью. Изображение выглядит хорошо, сохраняется читаемость при эксплуатации в солнечную погоду. Разрешение 368х448 пикселей. Защитное стекло, устойчивое к появлению царапин.

Платформа с процессором ATS3085S с двумя ядрами. 4 Гбайт внутренней памяти под хранение предустановленных приложений. С учетом того что расширение установкой дополнительных приложений не поддерживается, этого будет достаточно.

На борту набор датчиков для контроля пульса, уровня насыщения крови кислородом. GPS-модуль для отслеживания скорости и маршрута без телефона.

Софт

Часы не могут похвастать длительным временем автономной работы. Хватало в среднем на 3-4 дня. В поездки нужно будет не забыть взять с собой кабель.Взаимодействие и анализ данных идет через приложение WearPro. В оформлении при отображении активности выводятся круги с количеством шагов, дистанцией и калориями. Плитка с последней активной тренировкой.

Пульс, давление, время сна, насыщение крови кислородом, вес. Выводится шкала с оценкой самочувствия и рекомендации по отдельным параметрам.

Каталог с тренировками. Различный тип и программы под разный тайминг. Есть программы сразу на период.

Настройки уведомлений с выбором приложений, дополнительные настройки. Каталог с циферблатами.

Интерфейс

Интерфейс DT ULTRA 3 Pro, как и приложение, на русском языке. По умолчанию, главный экран с кругами активности. Экран с приложениями в виде облака иконок. Основной акцент делается на контроле здоровья и активности.

Тренировки запускаются вручную. Выбираются из доступного набора, включающего различные типы. В ходе занятия просмотреть активность или вывести подробную аналитику после завершения.

Вручную запустить замер пульса, давления, насыщения крови кислородом.

С часов можно ответить на входящий вызов. Просмотреть уведомления от приложений.

Итоги

DT ULTRA 3 Pro – недорогая замена браслетам с внешним видом под Apple Watch с AMOLED-экраном, набором датчиков активности, GPS, удобным ремешком в комплекте. Из минусов отметим слабую автономность.