Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro

Лицевая сторона ровная. Активная часть дисплея занимает большую часть площади, неактивные рамки узкие.
На правой стороне выступ с механической кнопкой и габаритным безелем, выполняющим также функцию кнопку. Поддерживается сенсорное взаимодействие с интерфейсом.
С противоположной стороны еще одна кнопка, решетка динамика и микрофон. Через часы можно разговаривать по громкой связи.
Внутренняя часть из пластика с гладки покрытием. В центре заметный выступ с набором датчиков здоровья, а также четырьмя металлическими контактами. Зарядка только проводная.
Способ крепления также позаимствован. Ставятся ремешки сдвигом в сторону и дополнительной фиксацией замком.
Комплектный из гипоаллергенного силикона. Волнистый, фиксируется при помощи двух металлических пряжек. Подойдут под разный обхват запястья.
Платформа с процессором ATS3085S с двумя ядрами. 4 Гбайт внутренней памяти под хранение предустановленных приложений. С учетом того что расширение установкой дополнительных приложений не поддерживается, этого будет достаточно.
На борту набор датчиков для контроля пульса, уровня насыщения крови кислородом. GPS-модуль для отслеживания скорости и маршрута без телефона.
Часы не могут похвастать длительным временем автономной работы. Хватало в среднем на 3-4 дня. В поездки нужно будет не забыть взять с собой кабель.
Пульс, давление, время сна, насыщение крови кислородом, вес. Выводится шкала с оценкой самочувствия и рекомендации по отдельным параметрам.
Каталог с тренировками. Различный тип и программы под разный тайминг. Есть программы сразу на период.
Настройки уведомлений с выбором приложений, дополнительные настройки. Каталог с циферблатами.
Тренировки запускаются вручную. Выбираются из доступного набора, включающего различные типы. В ходе занятия просмотреть активность или вывести подробную аналитику после завершения.
Вручную запустить замер пульса, давления, насыщения крови кислородом.
С часов можно ответить на входящий вызов. Просмотреть уведомления от приложений.