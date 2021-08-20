Apple Watch получил уникальный датчик для здоровья

Apple, по всей видимости, работает над новым инновационным датчиком гидратации, который будет использоваться в ее носимых продуктах. Новый патент раскрыл новую технологию, которая является первой в своем роде для Apple Watch. Патент был впервые обнаружен изданием PatentlyApple — в этом патенте технический гигант из Купертино заявил, что «традиционные методы отслеживания гидратации, как правило, инвазивны, дороги или ненадежны». Это относится ко всем существующим методам, которые определяют гидратацию с помощью пробы жидкости (из тела человека). Другими словами, компания работает над новой технологией, которая не требует такого процесса. В патенте описан датчик гидратации, в котором используются неинвазивные электроды, которые прикладываются к коже.

Apple описывает этот метод как «надежное и элегантное» решение, которое будет работать, измеряя электрические свойства пота пользователя Apple Watch. В патенте добавлено, что высокий уровень электропроводности потоотделения может указывать на высокую концентрацию электролитов и низкий уровень гидратации. В патенте также указано, что уровень гидратации пользователей является неотъемлемым и важным аспектом их здоровья. Особенно важно предоставлять эти данные после того, как пользователь выполняет физическую активность, например, тренировку. Ожидаем данное нововведение в будущих умных часах, ведь это позволит более эффективно следить за своим здоровьем при физических упражнениях.