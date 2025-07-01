Apple Watch получили приложение от Google

Спустя несколько лет после сворачивания активности на watchOS, Google постепенно возвращается — теперь у пользователей Apple Watch появился доступ к четвёртому приложению от поискового гиганта. Речь идёт про Google Календарь — данное приложение выходит одновременно с обновлённой версией для iPhone. В отличие от встроенного календаря Apple, который позволяет переключаться между различными видами (например, на месяц или неделю), Google Календарь на Apple Watch ограничен отображением событий только на неделю вперёд. В списке можно увидеть время, место и задачи из Google Tasks, а в верхнем углу при прокрутке отображается день недели. Можно нажать на событие, чтобы увидеть дополнительные сведения, но детали сильно урезаны — приложение предлагает «Открыть Календарь на телефоне для подробностей».

По информации западных изданий, по возможностям эта версия практически не отличается от той, что используется на устройствах с Wear OS. Кроме того, несмотря на то, что Google Календарь может быть удобен поклонникам экосистемы Google на устройствах Apple, стоит отметить, что стандартное приложение Календарь на Apple Watch уже умеет синхронизироваться с Google Calendar и отображает больше информации о событиях без необходимости обращаться к смартфону. Это серьёзная проблема, так как в этом случае у пользователей просто нет никакой необходимости заниматься установкой дополнительного софта — все действия можно выполнять внутри предустановленного приложения.