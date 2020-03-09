Apple Watch получит новую функцию

В последнее время производители электроники, в частности — умных часов, стали уделять все больше времени разработке функций, которые позволяют следить за здоровьем пользователя. Это действительно круто, так как вы можете купить какой-то браслет или часы, подцепить их и пользоваться в течение суток, получая море удовольствия от того, что происходит вокруг вас. А часы, в свою очередь, уведомят вас о пульсе или каких-то других особенностях вашего организма. Также стоит сказать, что новые умные часы Apple Watch будут определять уровень кислорода в организме человека, после чего будет отправлять уведомление, если этот уровень сильно упал. Это важный бонус для многих пользователей, которые хотят заниматься спортом и следить за своим состоянием.