Apple Watch позволят неинвазивно оценивать объём глюкозы в крови

Компания Apple достаточно давно вышла на рынок устройств, позволяющих следить за здоровьем человека, с релизом Apple Watch, что во многом изменило индустрию к лучшему, потому что многие фишки, которые ранее были недоступны без специального оборудования, теперь может позволить себе любой желающий. А теперь, по данным издания Bloomberg, компания разрабатывает новую функцию для людей с преддиабетом — это начальная стадия диабета. При этом специалисты напоминают, что после внедрения ЭКГ и функции отслеживания нерегулярного сердечного ритма, Apple уже добавила мониторинг сна при апноэ и функцию Hearing Aid для AirPods Pro 2 (это некий аналог слухового аппарата для людей с нарушениями слуха, только технология просто встроена в беспроводные наушники). А теперь компания из Купертино стремится создать неинвазивный способ отслеживания уровня глюкозы в крови.

Специалисты отмечают, что Apple уже работает над сенсорами, способными отслеживать уровень глюкозы без прокалывания кожи, и провела внутреннее тестирование приложения, которое даст возможность получать информацию в режиме реального времени. Также ранее в этом году группа сотрудников Apple успешно завершила тестирование этой функции, и, возможно, она станет доступной общественности уже в следующем году. Особенно эта функция ориентирована на людей с преддиабетом, которые находятся в группе риска по развитию диабета 2 типа. Кроме того, приложение будет предоставлять возможность фиксировать данные о питании и на основе этих данных рекомендовать следующие приёмы пищи, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и избегать его резких скачков.