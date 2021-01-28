Apple Watch спасли жизнь человека

Американский технологический гигант Apple на протяжении многих лет выпускает полезные для пользователей гаджеты. Серия умных часов Watch — один из инновационных продуктов компании Кремниевой долины, которые еще и умеют жизни спасать. За прошедшие годы было несколько сообщений от людей, жизнь которых были спасены данными часами в чрезвычайных ситуациях. Последний случай, когда гаджет спас жизнь, зарегистрирован в Великобритании. Велосипедист каким-то образом упал в реку и вызвал скорую помощь благодаря специальной функции на гаджете. Apple Watch могут совершать звонки через LTE или через сопряженный iPhone. Он также имеет функцию экстренной помощи, которая может связываться с местными органами власти и отправлять текстовые сообщения контактному лицу в чрезвычайных ситуациях, назначенному пользователем.

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