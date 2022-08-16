Apple Watch спасут от инфаркта миокарда

Apple Watch Series 4–7 могут записывать несколько направлений оценки ЭКГ на разные части тела, что позволяет медицинским учреждениям делать выводы о состоянии пациента. Исходы инфаркта миокарда зависят от того, когда начато лечение. Поскольку время играет решающую роль, Apple Watch могут обеспечить надежный анализ риска сердечного приступа, когда симптомы начинают проявляться. Это позволит пользователям обращаться за медицинской помощью задолго до возникновения чрезвычайной ситуации для получения необходимого лечения, предполагает исследование. В настоящее время медицинские исследователи выявляют инфаркт миокарда с помощью обычной ЭКГ в 12 направлениях. Для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, а также профессиональная подготовка персонала. На Apple Watch есть положительные электроды на задней части носимого устройства и отрицательный электрод на цифровой короне, что позволяет устройству измерять ЭКГ в одном отведении.