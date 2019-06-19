Apple Watch становятся более самостоятельными в бета-версии watchOS 6

Компания Apple решила сделать свои умные часы более самостоятельными, снабдив их встроенным механизмом обновления.

С последней сборкой watchOS носитель сможет напрямую загружать обновления OTA без необходимости связки с iPhone. Это еще один отрезок пуповины, который соединял Apple Watch с iPhone, когда часы были впервые выпущены в 2015 году. Если вы работаете с последней бета-версией Developer of watchOS, вы можете увидеть, как часы могут запускать обновления OTA через меню настроек, зайдя в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.

При обновлении непосредственно с Apple Watch часы должны быть подключены к Wi-Fi и установлены на зарядное устройство. Как только батарея зарядится до уровня 50%, начнется обновление. Как это в итоге будет работать мы узнаем лишь с выходом финальной версии watchOS 6 в сентябре этого года.