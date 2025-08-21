Apple Watch вновь могут запретить на территории США

Компания Masimo подала иск против Таможенно-пограничной службы США, пытаясь оспорить решение ведомства, которое позволило Apple вернуть функцию измерения уровня кислорода в крови в своих смарт-часах. В Masimo утверждают, что узнали об этом только после того, как Apple на прошлой неделе объявила о «переработанной» версии пульсоксиметрии — теперь расчёт показателей выполняется на iPhone, а не на самих часах. Apple с 2020 года вовлечена в патентный спор с Masimo, касающийся технологии датчика SpO2. После запрета на импорт, наложенного Международной торговой комиссией в декабре 2023 года, компания была вынуждена отключить функцию в моделях Apple Watch для рынка США. Однако, как следует из жалобы Masimo, Таможенно-пограничная служба США приняла решение фактически отменить эти ограничения, не уведомив другую сторону конфликта и лишив её возможности оспорить вердикт.

Компания заявила, что процедура, которая привела к такому решению, серьёзно отклонялась от установленных практик по правовым вопросам, и подчеркнула, что задача ведомства заключается в том, чтобы выполнять закон, а не искать лазейки для корпоративных гигантов. «Каждый день действия этого незаконного постановления лишает Masimo права на защиту от недобросовестной конкуренции и наносит ущерб нашей позиции на американском рынке», — говорится в заявлении компании. Masimo добивается временного запрета на новое решение и предварительного судебного запрета, который вернёт в силу изначальное постановление.
